Хавронина и Нарижный: хотим уже выйти на международную арену

Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали, как относятся к своему статусу на российских соревнования.

— Вы лидеры новой волны в танцах на льду, и от вас ждут революции. Как относитесь к этому?

Нарижный. Мы работаем в первую очередь на себя и для себя и стараемся быть лучшей версией себя. Хотим уже выйти на международную арену и посоревноваться с ребятами, с которыми соперничали уже давно.

Хавронина. Надо зарабатывать рейтинг. В российских танцах сейчас тоже прилив талантливых пар. То, что мы видим: три разминки, все сильные ребята, конкурентоспособные. Нет огромного отрыва по баллам, мы все идём ровно, это радует. Поэтому хочется улучшаться. Все молодые, талантливые.

Нарижный. По моему, такое вообще впервые, что столько пар и все сильные. На тех, кто только вышел из юниоров, приятно смотреть. И мы рады быть с ними на одном льду, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.