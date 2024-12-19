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Александра Степанова рассказала о желании отметить совместный 20-й сезон с Иваном Букиным

Александра Степанова рассказала о желании отметить совместный 20-й сезон с Иваном Букиным
Александра Степанова и Иван Букин
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Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о планах празднования совместного юбилейного 20-го сезона в карьере с Иваном Букиным.

Сегодня, 19 декабря, пара стала первой по итогам ритм-танца на чемпионате России — 2024 в Омске.

«Мне кажется, такое событие стоит отметить. 20 лет — это, вообще, немало. Мы должны устроить праздник и для самих себя, и для близких, и для тренерской команды. Думаю, что-то придумаем», — сказала Степанова в эфире Первого канала.

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких спортсменов страны, которые сумели заявить о себе.

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