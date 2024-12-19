«В Омске самая маленькая арена». Леонтьева и Горелкин — о столкновении с бортом на ЧР

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин прокомментировали свой прокат ритм-танца на чемпионате России — 2025 в Омске. За выступление они получили 78,13 балла и занимают промежуточное седьмое место.

Леонтьева. Позитивные ощущения, публика классно поддерживала, сама атмосфера чемпионата России заряжает.

Горелкин. Мы в восторге от организации, потрясающий каток. Находиться здесь одно удовольствие. Как качество льда? Нечего сказать, очень удобно по температуре и ощущениям.

Леонтьева. Думаю, что у нас сегодня многое удалось, мы катались достаточно раскованно, возможно, ещё не так, как мы показываем наше катание на тренировке, но лучше по сравнению с другими прокатами на соревнованиях. Будем дальше разбирать распечатку, смотреть уровни, делать какие-то более глобальные выводы.

— Как случился момент с приближением к бортам? Просто не уместились в бортик (улыбается).

Леонтьева. Здесь, в Омске, самая маленькая арена, мы никогда на такой не катались. Это наш первый опыт. Очерчивали на тренировках поляну, делали меньше, но здесь совершено другие ощущения. Произошла неудача, но это опыт, будем внимательнее, ничего страшного.

Горелкин. Намного больше позитивных и хороших моментов, чтобы обращать внимание на столкновения.

Леонтьева. Как избежали на разминке столкновения с Егором Базиным, не сбило ли это? Это никак не повлияло, тут никто не виноват, мы ехали спиной, ребята крутили твиззлы. Арена маленькая, на льду пять профессиональных пар, поэтому такое возможно. В этом случае ничьей вины нет, это не сбило точно, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.