Елизавета Худайбердиева сравнила организацию стартов в России и за рубежом

Фигуристка Елизавета Худайбердиева сравнила организацию соревнований в России и за рубежом.

«Ощущение, что это старт мирового уровня по уровню организации? Мы каждый раз говорим, что старты в России организовывают уж на уровне международных соревнований точно, а очень часто и международные соревнования хуже по организации. И мы настолько уже избалованная, мне кажется, публика, потому что мы так привыкли, что всегда у нас очень много стюардов, всегда везде вода, салфетки, расписание цветное, посекундное, шаттлы. То есть всё так отлажено, и, если чуть-чуть что-то выходит из строя, мы такие: «Что это такое?» Для нас это просто норма», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.