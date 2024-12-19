Худайбердиева и Базин оценили свой прокат на ЧР-2024. Дуэт идёт третьим после ритм-танца

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оценили свой прокат на чемпионате России — 2024 в Омске. Пара занимает третье место по итогам ритм-танца.

Базин. Да в целом всё хорошо. Команда сказала, что чуть-чуть на твиззлах меня пошатнуло, надо посмотреть распечатку, было оно или нет. Но там на результат особо не повлияет. В целом всё сделали, ну, рады. Было весело.

Худайбердиева. Казалось, что мы не очень довольны оценками? Ну, во-первых, тогда ещё не все откатали, а, во-вторых, мы уже говорили, что не за оценками сюда ехали, я оценки не смотрела. Я, честно говоря, выгляжу поникшей, потому что я устала, ранний подъём, вылет в ночь, утром прилетели, пару часов отдохнули, сразу побежали на тренировку два дня назад, вчера была жеребьёвка, в общем, все эмоции, силы иссякли, вышли на лёд, я потом пойду спать.

Базин. Был ли прогресс? Слушайте, по ощущениям, в Питере должен был случиться «сезон-бест» относительно Красноярска, но его не случилось. Сейчас он произошёл, но там эффект большой работы был больше, чем сейчас. Сейчас мы просто на классе отъехали, отдыхать могли, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.