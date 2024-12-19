Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Степанова и Букин высоко оценили уровень организации на чемпионате России

Фигуристы Степанова и Букин высоко оценили уровень организации на чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин высоко оценили качество льда и уровень организации в целом на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.

Степанова. Для нас было просто счастьем, что для нас сделали заливку. На этом всё. Спасибо, что пересмотрели правила. Лёд был белоснежный, прямо ослепляет.

Букин. Мы стояли и смотрели на лёд. Я сказал Саше: «Смотри, какой он прозрачный, чем они его заливают?»
У нас бывают разные арены, разные льды. Нам не привыкать, что он бывает разным. Спасибо, что на арене в Омске сделали заливку. Мы даже Саше костюм переделали, чтоб нормально кататься.

Организация в Омске — как всегда, прекрасно. И, честно, хочется сказать, что почти ни на одном международном старте нет такой организации, как здесь. И у нас прекрасный отель, нереальная арена.

Степанова. Здесь всё продумано до мелочей. Так что никаких замечаний, только похвала. Видите, даже бутылочки все брендированные, автобусы к нам подъезжают красивые, обклеенные вот этими наклейками. И это, конечно, невероятно приятно. Я представляю, сколько это стоит трудов, организационных каких-то моментов тоже много. И за это огромное спасибо, что наши соревнования имеют такой большой уровень, очень высокий, — сказали фигуристы на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Live
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android