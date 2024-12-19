Фигуристы Степанова и Букин высоко оценили уровень организации на чемпионате России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин высоко оценили качество льда и уровень организации в целом на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.

Степанова. Для нас было просто счастьем, что для нас сделали заливку. На этом всё. Спасибо, что пересмотрели правила. Лёд был белоснежный, прямо ослепляет.

Букин. Мы стояли и смотрели на лёд. Я сказал Саше: «Смотри, какой он прозрачный, чем они его заливают?»

У нас бывают разные арены, разные льды. Нам не привыкать, что он бывает разным. Спасибо, что на арене в Омске сделали заливку. Мы даже Саше костюм переделали, чтоб нормально кататься.

Организация в Омске — как всегда, прекрасно. И, честно, хочется сказать, что почти ни на одном международном старте нет такой организации, как здесь. И у нас прекрасный отель, нереальная арена.

Степанова. Здесь всё продумано до мелочей. Так что никаких замечаний, только похвала. Видите, даже бутылочки все брендированные, автобусы к нам подъезжают красивые, обклеенные вот этими наклейками. И это, конечно, невероятно приятно. Я представляю, сколько это стоит трудов, организационных каких-то моментов тоже много. И за это огромное спасибо, что наши соревнования имеют такой большой уровень, очень высокий, — сказали фигуристы на пресс-конференции.