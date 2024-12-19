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Степанова и Букин рассказали об изменениях в своей программе после контрольных прокатов

Степанова и Букин рассказали об изменениях в своей программе после контрольных прокатов
Александра Степанова и Иван Букин
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Российские фигуристы, победители ритм-танца на ЧР-2024 в Омске Александра Степанова и Иван Букин рассказали об изменениях в своей программе после контрольных прокатов.

Букин. Скажу так, мы, конечно, его развивали после контрольных прокатов. Он сильно видоизменился в плане физической подготовки и эмоциональной составляющей. Мы работали над всем: и над шагами, и над эмоциями, и над музыкой. И мы её поменяли, чтоб нам было веселее и чтоб зрителям. Ты хочешь что-нибудь добавить?

Степанова. Нет.

Букин. Ну ладно, — сказали фигуристы на пресс-конференции.

Степанова и Букин по итогам-ритм танца набрали 85,62 балла. Произвольная программа у танцевальных пар начнётся 20 декабря в 10:15 по московскому времени.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
19 декабря 2024, четверг. 10:15 МСК
Окончено
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