Степанова и Букин рассказали об изменениях в своей программе после контрольных прокатов

Российские фигуристы, победители ритм-танца на ЧР-2024 в Омске Александра Степанова и Иван Букин рассказали об изменениях в своей программе после контрольных прокатов.

Букин. Скажу так, мы, конечно, его развивали после контрольных прокатов. Он сильно видоизменился в плане физической подготовки и эмоциональной составляющей. Мы работали над всем: и над шагами, и над эмоциями, и над музыкой. И мы её поменяли, чтоб нам было веселее и чтоб зрителям. Ты хочешь что-нибудь добавить?

Степанова. Нет.

Букин. Ну ладно, — сказали фигуристы на пресс-конференции.

Степанова и Букин по итогам-ритм танца набрали 85,62 балла. Произвольная программа у танцевальных пар начнётся 20 декабря в 10:15 по московскому времени.