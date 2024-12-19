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«Держит в ежовых рукавицах». Худайбердиева — об уровне конкуренции в танцах на льду

«Держит в ежовых рукавицах». Худайбердиева — об уровне конкуренции в танцах на льду
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о высокой конкуренции в танцах на льду на внутрироссийских соревнованиях.

«Плотность результатов говорит об уровне танцев на льду в России. Я понимаю, что маленький разрыв, но ещё не посмотрела баллы. Добавляет ли это мотивации? Никогда никто из присутствующих не выходил на разминку с мыслью, что можно что-то недоделать, на мотивацию это не влияет. Это, скорее, добавляет больше адреналина, держит в ежовых рукавицах.

Хочу сказать спасибо всем спортсменам, потому что максимально комфортно со всеми соревноваться. Каждый приходит заниматься своим делом, нет никакого перехода из рабочего в личное. Все улыбаются, желают чистого проката, комфортная обстановка в раздевалках. Когда я только выходила из юниоров, была другая атмосфера. Сейчас конкуренция гораздо выше, все должны быть более настроены, но всё очень круто», — сказала Худайбердиева на пресс-конференции.

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