Этери Тутберидзе посетила чемпионат России — 2024 в Омске

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе посетила чемпионат России по фигурному катанию — 2024 в Омске. Об этом сообщил телеграм-канал «Ход коньком».

Ранее в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе прошла открытая тренировка с участием звёзд штаба знаменитой наставницы. За несколько дней до старта главного турнира сезона, чемпионата России болельщики и представители СМИ смогли оценить форму спортсменов перед самым важным соревнованием года, а также познакомиться с юными представителями нового для школы Тутберидзе направления – парного катания. В тренировке приняли участие пять спортивных пар и семь фигуристов из одиночного катания.