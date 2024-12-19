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Этери Тутберидзе посетила чемпионат России — 2024 в Омске

Этери Тутберидзе посетила чемпионат России — 2024 в Омске
Этери Тутберидзе
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе посетила чемпионат России по фигурному катанию — 2024 в Омске. Об этом сообщил телеграм-канал «Ход коньком».

Ранее в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе прошла открытая тренировка с участием звёзд штаба знаменитой наставницы. За несколько дней до старта главного турнира сезона, чемпионата России болельщики и представители СМИ смогли оценить форму спортсменов перед самым важным соревнованием года, а также познакомиться с юными представителями нового для школы Тутберидзе направления – парного катания. В тренировке приняли участие пять спортивных пар и семь фигуристов из одиночного катания.

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