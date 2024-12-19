Ученица Тутберидзе Бойкова расплакалась после неудачного проката на чемпионате России

Фигуристка Александра Бойкова расплакалась после неудачного проката короткой программы на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. Спортсменка упала с тройного выброса. Её партнёр, Дмитрий Козловский, схватился за голову. За свой прокат спортсмены получили 73,40 балла.

В короткой программе они чисто выполнили тройной сальхов и сделали тройную подкрутку на четвёртый уровень. Последним элементом в прокате был выброс тройной флип, с которого Бойкова упала.

Бойкова и Козловский тренируются в штабе Этери Тутберидзе. Спортсмены являются двукратными чемпионами России и многократными призёрами турнира.