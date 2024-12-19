Иван Букин высказался о высокой конкуренции в танцах на льду

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, высказался о высокой конкуренции в танцах на льду.

«Ребята молодцы, все стараются удивить. И постановки у нас в России очень интересные. Хочется просто поблагодарить всех ребят, тренеров и так далее, кто причастен к этому. Потому что в этом году у нас вот прям такая борьба. Это и нам мотивацию даёт, и всё-таки зрителю интересно смотреть. И по факту это показывает высокий уровень фигурного катания танцев на льду именно в России», — сказал Букин на пресс-конференции.

Ранее Александра Степанова рассказала о планах празднования совместного юбилейного 20-го сезона в карьере с Иваном Букиным. Сегодня, 19 декабря, пара стала первой по итогам ритм-танца на чемпионате России — 2024 в Омске.