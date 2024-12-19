Худайбердиева — о ритм-танце: у Егора очень талантливо получается не уйти в кривляния

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин высказались о прогрессе в ритм-танце. Дуэт занимает третье место на ЧР-2024 перед произвольной программой.

Худайбердиева. С контрольных прокатов мы поменяли поддержку, много работали с хореографом Сергеем Петуховым над атмосферой танца. У Егора очень талантливо получается не уйти в кривляния, а точно попасть в образ Остина Пауэрса. Работали над техникой и образами, чтобы от старта к старту становиться лучше.

Базин. Мы поменяли связки между элементами, чтобы было больше скорости. В целом постановка танца с начала сезона здоровская, мы работали над тем, чтобы улучшить физическую выносливость, — сказали они на пресс-конференции.