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Хавронина — о втором месте по итогам ритм-танца на ЧР-2024: конечно, догонять надо

Хавронина — о втором месте по итогам ритм-танца на ЧР-2024: конечно, догонять надо
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
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Ирина Хавронина прокомментировала выступление их тандема с Дэвидом Нарижным на ЧР-2024 в Омске. Фигуристы заняли второе место по итогам ритм-танца.

«Когда вышла перед разминкой — почувствовала, что дух захватывает от арены, она такая красивая! Организация замечательная, у нас всё есть, всё по расписанию, мы ни о чём не думаем. Два года назад я была на Гран-при России в Сочи на олимпийской арене, маленькой смотрела Олимпиаду-2014, от той арены были приятные ощущения, сегодня примерно похожие эмоции.

Плотные результаты в таблице? Это говорит о том, что в России высокий уровень танцев на льду. Это круто, нам приятно, что столько пар соревнуется на хорошем уровне и столько интереснейших постановок. Много молодых пар, кто только вышел из юниоров, и все суперинтересные, нам приятно выступать с ребятами. Мы всегда боремся только с собой, но, конечно, догонять надо», — сказала фигуристка на пресс-конференции.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
19 декабря 2024, четверг. 10:15 МСК
Окончено
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