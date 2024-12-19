Фигуристы Хабибуллина и Княжук: перед ЧР работали столько, сколько не работали никогда

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025. За прокат спортсмены получили 74,14 балла.

Хабибуллина. Мы приняли решение не выступать на этапе Гран-при в Петербурге, были не в самой лучшей форме. Посоветовались с тренерами и начали подготовку перед чемпионатом России за три недели.

Княжук. Работали столько, сколько не работали никогда. Много было целиковых прокатов, подошли в хорошей форме. С ногой было всё в порядке.

Хабибуллина. Как оценим прокат? Не надо было мне делать степ на прыжке, но прокат хороший. Как работается в новом тренерском штабе? Нам всё очень нравится, добавить нечего, всё классно. У нас полное взаимопонимание с тренерами.

Княжук. У Нины Михайловны Мозер огромный опыт, она понимает, как нужно готовить спортсменов к соревнованиям, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.