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Фигуристы Хабибуллина и Княжук: перед ЧР работали столько, сколько не работали никогда

Фигуристы Хабибуллина и Княжук: перед ЧР работали столько, сколько не работали никогда
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025. За прокат спортсмены получили 74,14 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Хабибуллина. Мы приняли решение не выступать на этапе Гран-при в Петербурге, были не в самой лучшей форме. Посоветовались с тренерами и начали подготовку перед чемпионатом России за три недели.

Княжук. Работали столько, сколько не работали никогда. Много было целиковых прокатов, подошли в хорошей форме. С ногой было всё в порядке.

Хабибуллина. Как оценим прокат? Не надо было мне делать степ на прыжке, но прокат хороший. Как работается в новом тренерском штабе? Нам всё очень нравится, добавить нечего, всё классно. У нас полное взаимопонимание с тренерами.

Княжук. У Нины Михайловны Мозер огромный опыт, она понимает, как нужно готовить спортсменов к соревнованиям, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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