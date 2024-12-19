Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Они что, придурки?» Тарасова резко отреагировала на нарушение правил фигуристами на ЧР

«Они что, придурки?» Тарасова резко отреагировала на нарушение правил фигуристами на ЧР
Комментарии

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко отреагировала на перекат по времени фигуристов Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева в короткой программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, ещё и разговаривает», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Перекат по времени в фигурном катании наказывается одним баллом от общего результата. В итоге за свой прокат Мухортова и Евгеньев получили 72,52 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Ранее Тарасова раскритиковала прокат танцоров Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Материалы по теме
«Что за психоз?» Тарасова раскритиковала Кагановскую и Некрасова после ритм-танца на ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android