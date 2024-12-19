«Они что, придурки?» Тарасова резко отреагировала на нарушение правил фигуристами на ЧР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко отреагировала на перекат по времени фигуристов Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева в короткой программе на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, ещё и разговаривает», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Перекат по времени в фигурном катании наказывается одним баллом от общего результата. В итоге за свой прокат Мухортова и Евгеньев получили 72,52 балла.

Ранее Тарасова раскритиковала прокат танцоров Василисы Кагановской и Максима Некрасова.