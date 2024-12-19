Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР, Бойкова и Козловский — третьи
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. За свой прокат спортсмены набрали 82,95 балла. Промежуточное второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 74,14 балла. Тройку лидеров замыкают двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40 балла).
Чемпионат России по фигурному катанию — 2025, Омск. Спортивные пары. Короткая программа:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,52.
- Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 71,30.
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 68,71.
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