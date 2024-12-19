Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР, Бойкова и Козловский — третьи

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР, Бойкова и Козловский — третьи
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. За свой прокат спортсмены набрали 82,95 балла. Промежуточное второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 74,14 балла. Тройку лидеров замыкают двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40 балла).

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Чемпионат России по фигурному катанию — 2025, Омск. Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
  2. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
  3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.
  4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,52.
  5. Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 71,30.
  6. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 68,71.
Материалы по теме
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Live
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android