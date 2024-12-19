Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР, Бойкова и Козловский — третьи

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. За свой прокат спортсмены набрали 82,95 балла. Промежуточное второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 74,14 балла. Тройку лидеров замыкают двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40 балла).

Чемпионат России по фигурному катанию — 2025, Омск. Спортивные пары. Короткая программа: