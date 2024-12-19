Мухортова и Евгеньев: страшнее, чем катать перед Тутберидзе, нет ничего. ЧР — это цветочки

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, тренирующиеся у Этери Тутберидзе, прокомментировали своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025, за которое получили от судей 72,52 балла.

Мухортова. За что дедакшн? К сожалению, решили украсить программу, чтобы повернуть голову в конце, и это вышло за рамки 2.50.

Евгеньев. Поставили нам дедакшн, но ничего. Мы всё время катали короткую программу чисто, чтобы нас немного отрезвить, судьи решили нас этим баллом наградить, чтобы не расслаблялись к завтрашнему дню и вышли, помня все ошибки, которые не нужно допускать.

Есть ли чувство, что откатались лучше? Нам это чувство даже не нужно. Надеюсь, вы слышали, что трибуны кричали после наших оценок, добавлять ничего не буду.

Мухортова. Мы привыкли под строгим чутким контролем Этери Георгиевны тренироваться, было приятно, что она нас сегодня поддерживала.

Евгеньев. На тренировках она стала значительно чаще появляться, мы чаще стали катать перед ней, это хороший стимул, хорошая подготовка. Страшнее, чем перед Этери Георгиевной катать, нет ничего, чемпионат России – это цветочки после Этери Георгиевны (улыбается), — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.