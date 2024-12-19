Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова и Евгеньев: страшнее, чем катать перед Тутберидзе, нет ничего. ЧР — это цветочки

Мухортова и Евгеньев: страшнее, чем катать перед Тутберидзе, нет ничего. ЧР — это цветочки
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, тренирующиеся у Этери Тутберидзе, прокомментировали своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025, за которое получили от судей 72,52 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Мухортова. За что дедакшн? К сожалению, решили украсить программу, чтобы повернуть голову в конце, и это вышло за рамки 2.50.

Евгеньев. Поставили нам дедакшн, но ничего. Мы всё время катали короткую программу чисто, чтобы нас немного отрезвить, судьи решили нас этим баллом наградить, чтобы не расслаблялись к завтрашнему дню и вышли, помня все ошибки, которые не нужно допускать.

Материалы по теме
«Они что, придурки?» Тарасова резко отреагировала на нарушение правил фигуристами на ЧР

Есть ли чувство, что откатались лучше? Нам это чувство даже не нужно. Надеюсь, вы слышали, что трибуны кричали после наших оценок, добавлять ничего не буду.

Мухортова. Мы привыкли под строгим чутким контролем Этери Георгиевны тренироваться, было приятно, что она нас сегодня поддерживала.

Евгеньев. На тренировках она стала значительно чаще появляться, мы чаще стали катать перед ней, это хороший стимул, хорошая подготовка. Страшнее, чем перед Этери Георгиевной катать, нет ничего, чемпионат России – это цветочки после Этери Георгиевны (улыбается), — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Live
«Приземлилась, а в следующий момент я на попе». Так что случилось с Бойковой? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android