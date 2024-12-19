Бойкова — о падении на ЧР: приземлилась, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе

Двукратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России — 2025. Бойкова упала с тройного выброса, спортсмены занимают лишь третье промежуточное место с результатом 73,40 балла.

Козловский. Сложно проанализировать, прекрасно катали, готовились к турниру. Если взять все прокаты с лета, то самая грубая ошибка — Сашин степ-аут с выброса. А это падение — это шок для нас. Она почти выехала. Так бывает, не повезло.

Бойкова. Я была в шоке, приземлилась, почувствовала лёд под ногами, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе. Получилось полное непонимание. Дима сказал, что я торопилась везде. Есть такая особенность — я зажимаюсь на тодесе, а когда случается ошибка, я ещё больше зажимаюсь. Боялась слететь, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.