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Бойкова — о падении на ЧР: приземлилась, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе

Бойкова — о падении на ЧР: приземлилась, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе
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Двукратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России — 2025. Бойкова упала с тройного выброса, спортсмены занимают лишь третье промежуточное место с результатом 73,40 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Козловский. Сложно проанализировать, прекрасно катали, готовились к турниру. Если взять все прокаты с лета, то самая грубая ошибка — Сашин степ-аут с выброса. А это падение — это шок для нас. Она почти выехала. Так бывает, не повезло.

Бойкова. Я была в шоке, приземлилась, почувствовала лёд под ногами, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе. Получилось полное непонимание. Дима сказал, что я торопилась везде. Есть такая особенность — я зажимаюсь на тодесе, а когда случается ошибка, я ещё больше зажимаюсь. Боялась слететь, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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