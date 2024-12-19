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Мишина — о короткой программе: сами чувствуем, что везде были немножко аккуратными

Мишина — о короткой программе: сами чувствуем, что везде были немножко аккуратными
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате России — 2025, по итогам которой уверенно лидируют с результатом 82,95.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Мишина. Мы обычно не смотрим выступления других пар до своего. Когда уже откатаем, можем посмотреть оставшиеся пары. И то обычно идём записывать интервью.

Чемпионат России — это очень волнительный старт для всех спортсменов, поэтому сегодня я думаю, что каждая пара соблюдала осторожность. Мы откатали программу хорошо. Но даже сами чувствуем, что везде были немножко аккуратными.

Галлямов. Перелёт, джетлаг — всё уже за нас сказали.

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