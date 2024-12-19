Козловский — о падении Бойковой: заниматься анализом бессмысленно. Просто не получилось

Фигурист Дмитрий Козловский заявил, что нет смысла анализировать его прокат короткой программы с Александрой Бойковой на чемпионате России — 2025. Напомним, Бойкова упала с тройного выброса, спортсмены занимают лишь третье промежуточное место с результатом 73,40 балла.

«Давненько мы бывали на третьем месте, но сложилось как сложилось, не получилось. Досадная, абсолютно непонятная ошибка была допущена. Заниматься каким-то анализом, мне вообще кажется, бессмысленно. Вот просто по-банальному не получилось. Но что поделать, впереди у нас произвольная программа», — сказал Козловский на пресс-конференции.