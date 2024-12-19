«Пойдём ва-банк». Бойкова и Козловский — на вопрос о том, будут ли они менять контент

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о возможных изменениях в своих программах. Ранее спортивная пара заняла третье место по итогам короткой программы на ЧР-2024 в Омске.

Журналист. Будете ли менять контент, пойдёте ли на риск?

Бойкова. Мы пойдём ва-банк, мы сделаем всё (смеётся).

Козловский. Мы будем действительно отталкиваться от той ситуации, которая уже есть. Я искренне сомневаюсь, что будет какой-то такой необычный перформанс от Саши. Достаточно их уже для этого турнира. Поэтому будем так спокойно входить в завтрашний день. Попробуем начать с чистого листа. Планы на контент? Саша просит сказать, что мы будем делать это завтра. Но я от этого ещё больше начинаю нервничать.

Качество льда? Лёд не вызывает никаких вопросов, арена прекрасная. И, возможно, он действительно немножко крошится. Но в целом мне кажется, что для тех прыжков и элементов, которые мы исполняем, это даже, в принципе, хорошо. Возможно, кататься не так легко получается, но в общих чертах не думаю, что нам доставляет это какие-то серьёзные проблемы.

Бойкова. Если говорить о стандартах, хотелось бы 30 на 60. Потому что это самое оптимальное, самое удобное. Можно и раскатить, и не жаться в размерах, — рассказали фигуристы на пресс-конференции.