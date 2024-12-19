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Александр Галлямов: ночь перед КП была бурной. Чувствую себя как в облаках

Александр Галлямов: ночь перед КП была бурной. Чувствую себя как в облаках
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Фигурист Александр Галлямов рассказал, что испытывал проблемы со сном в ночь перед короткой программой на чемпионате России — 2025, который проходит в Омске. Он с партнёршей Анастасией Мишиной занимает промежуточное первое место в соревновании спортивных пар.

«Моя ночь была очень бурной в том плане, что уснул только ближе к трём часам ночи. Мне просто помешала предыдущая, был ночной перелёт, разница во времени три часа. Как прилетел, спал с семи утра до полтретьего дня, режим сбился, и потом заснул только в три часа ночи благодаря мелатонину. Чувствую себя как в облаках, наверное, было нелегко, но это всё нюансы. Сейчас приду, буду спать», — сказал Галлямов на пресс-конференции.

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