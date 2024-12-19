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Игнатов прокомментировал отсутствие Трусовой на его прокате в Омске

Игнатов прокомментировал отсутствие Трусовой на его прокате в Омске
Макар Игнатов
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Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, почему его супруга Александра Игнатова (Трусова) отсутствовала на ЧР-2024 в Омске.

«В целом по сезону не было такого, что я выходил на соревнования в плохой форме. Сегодня всё сложилось. Рад, что неплохо откатал, были моменты, которые можно было бы улучшить, всегда можно это сделать, по вращениям, по каскаду, он был в остановку.

Почему супруги не было сегодня на старте? Просто так сложились обстоятельства. На произвольную приедет? Только если в тайне от меня (улыбается)», — сказал Игнатов на пресс-конференции.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 18 по 23 декабря.

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