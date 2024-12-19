«Надо обсуждать». Владислав Дикиджи — о включении четверного акселя в свои программы

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025 (96,28 балла), а также высказался о планах на прокат произвольной программы.

«Доволен прокатом на 6,5 из 10. Не привык допускать такие помарки. Знаю, что мне за вращение поставили второй уровень, правда, я не понял за что. И пока не знаю, почему так. Чемпионат России — очень ответственный турнир. Поэтому очень хочется сделать всё. Но я рад, как откатался в техническом плане.

Может быть, попробую четверной аксель на прыжковым турнире. 50 на 50. Вставить в программы? Надо обсуждать. В последний раз заходил на него перед Казанью. Парочку попыток, с обеих. Надо напрыгивать в конце сезона. Хотелось бы наработать этот прыжок, но он отнимает много сил. Резоннее сделать четыре-пять четверных», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.