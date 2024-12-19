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Фигурист Савосин: на этом ЧР мне намного спокойнее, чем на предыдущем. Сделал вывод

Фигурист Савосин: на этом ЧР мне намного спокойнее, чем на предыдущем. Сделал вывод
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Фигурист Роман Савосин оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате России — 2025 в Омске. За прокат спортсмен набрал 97,56 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 15:25 МСК
Идёт
1
Марк Кондратюк
Москва
105.04
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
102.65
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
97.85

«Постарался сегодня спокойно выйти, как на любой старт. Спокойно готовился, выходил. Было волнение, но в целом доволен своим выступлением.

Не всегда удаётся справляться с эмоциями, много над этим работаю. Но пока в процессе. На этом чемпионате России мне намного спокойнее, чем на предыдущем. Конечно, опыт. В прошлом сезоне выходил на чемпионат России как на главный старт в жизни. Сделал вывод. Сегодня удалось справиться. Постараюсь на произвольную так же выйти.

Уверен в том, что всё срастётся? Бывает по-всякому. То не готов, но выступил хорошо, то наоборот. Но готов я хорошо. С аудиторией получилось поймать единство. Публика хорошая, не вижу разницы — хоккейная или нет. Рад здесь выступить, отличная арена. Давно хотел здесь выступить», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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