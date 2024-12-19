Андрей Мозалёв предположил, почему получил не высокие баллы за короткую программу на ЧР

Фигурист Андрей Мозалёв высказался о своём прокате в короткой программе чемпионата России — 2025, в которой он показал результат 85,05.

«Количество четверных в короткой? То, что увидели – так и обсуждалось на тренировках. Там больше от меня отталкивались, я был настроен на два четверных. Это было решено заранее.

Визуально всё более-менее. Но так понимаю, что поставили недокруты, и баллы не очень высокие. Плюс пару дней назад заболело горло, не могу громко говорить. Благо физически чувствую себя хорошо, только дышать тяжело.

Сложно ли было приспосабливаться к тому, что каток другого размера? Я бывал на катках разных размеров. Не составило труда привыкнуть.

Была ли акклиматизация? Летели ночью, тяжеловато было этот день. Чувствую себя отлично. Хотя в Красноярске переношу хуже акклиматизации», — передаёт слова Мозалёва из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2025 проходит с 18 по 23 декабря в Омске.