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Андрей Мозалёв предположил, почему получил не высокие баллы за короткую программу на ЧР

Андрей Мозалёв предположил, почему получил не высокие баллы за короткую программу на ЧР
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Фигурист Андрей Мозалёв высказался о своём прокате в короткой программе чемпионата России — 2025, в которой он показал результат 85,05.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 15:25 МСК
Идёт
1
Марк Кондратюк
Москва
105.04
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
102.65
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
97.85

«Количество четверных в короткой? То, что увидели – так и обсуждалось на тренировках. Там больше от меня отталкивались, я был настроен на два четверных. Это было решено заранее.

Визуально всё более-менее. Но так понимаю, что поставили недокруты, и баллы не очень высокие. Плюс пару дней назад заболело горло, не могу громко говорить. Благо физически чувствую себя хорошо, только дышать тяжело.

Сложно ли было приспосабливаться к тому, что каток другого размера? Я бывал на катках разных размеров. Не составило труда привыкнуть.

Была ли акклиматизация? Летели ночью, тяжеловато было этот день. Чувствую себя отлично. Хотя в Красноярске переношу хуже акклиматизации», — передаёт слова Мозалёва из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2025 проходит с 18 по 23 декабря в Омске.

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