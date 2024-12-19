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Кондратюк прокомментировал свой уверенный прокат в короткой программе на ЧР в Омске

Кондратюк прокомментировал свой уверенный прокат в короткой программе на ЧР в Омске
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своём прокате в короткой программе чемпионата России — 2025, в которой он показал результат 105,04.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 15:25 МСК
Идёт
1
Марк Кондратюк
Москва
105.04
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
102.65
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
97.85

«Сегодня получилось хорошо, доволен, что сегодня так есть. По эмоциям доволен? Думаю, лучший прокат короткой в сезоне, дело не в элементах, но по эмоциональной отдаче это был максимальный прокат. То, что чемпионат России, добавляет сил или волнения? Не думаю, что волнение сказалось. У меня получился первый лутц и я почувствовал волну, которая прошла до конца программы.

Программа выглядела как полная импровизация? Наверное, это показатель лёгкости, которая была в прокате. Импровизация присутствовала чуть больше, чем в других прокатах.

Стабильность – признак мастерства? Не люблю загадывать наперёд, сегодня всё было хорошо. Разбрасываться словами не хочу, тем более баллов было меньше, чем в Москве», — передаёт слова Кондратюка из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2025 проходит с 18 по 23 декабря в Омске.

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