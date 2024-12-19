Кондратюк прокомментировал свой уверенный прокат в короткой программе на ЧР в Омске

Бронзовый призёр Олимпийских игр в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своём прокате в короткой программе чемпионата России — 2025, в которой он показал результат 105,04.

«Сегодня получилось хорошо, доволен, что сегодня так есть. По эмоциям доволен? Думаю, лучший прокат короткой в сезоне, дело не в элементах, но по эмоциональной отдаче это был максимальный прокат. То, что чемпионат России, добавляет сил или волнения? Не думаю, что волнение сказалось. У меня получился первый лутц и я почувствовал волну, которая прошла до конца программы.

Программа выглядела как полная импровизация? Наверное, это показатель лёгкости, которая была в прокате. Импровизация присутствовала чуть больше, чем в других прокатах.

Стабильность – признак мастерства? Не люблю загадывать наперёд, сегодня всё было хорошо. Разбрасываться словами не хочу, тем более баллов было меньше, чем в Москве», — передаёт слова Кондратюка из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию — 2025 проходит с 18 по 23 декабря в Омске.