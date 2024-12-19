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Кондратюк отказался отвечать на вопрос, простудился ли он перед стартом чемпионата России

Кондратюк отказался отвечать на вопрос, простудился ли он перед стартом чемпионата России
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк после проката короткой программы на чемпионате России – 2025 в Омске высказался о своём нынешнем состоянии.

За КП Кондратюк получил от судей 105,04 балла и пока занимает промежуточное первое место.

Олимпиада 2008. Гандбол
Мужчины. Группа А. 2-й тур. Китай - Франция
12 августа 2008, вторник. 10:00 МСК
Окончено

«Не хочу разглагольствовать. Но, наверное, подход к фигурному катанию и тренировкам поменялся. Первые сезоны я выступал за счёт природных данных и таланта. А теперь за счёт усилий, большого труда. Был ли сегодняшний прокат безупречным? Нет, я могу лучше, знаю и верю в это.

Простужен ли я, что с голосом? Нет, всё отлично. Это не стратегия. Я просто не хочу говорить», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

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