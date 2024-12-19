Марк Кондратюк захватил лидерство на чемпионате России — 2025 после КП, Семененко идёт 9-м
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк захватил лидерство на чемпионате России – 2025 по итогам короткой программы. Соревнования проходят на «G-Drive Арене» в Омске.
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 15:25 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
105.04
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
102.65
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
97.85
Судьи оценили прокат Кондратюка в высокие 105,04 балла, Марк чисто исполнил четверной лутц, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Вторым идёт Пётр Гуменник (102,65). Тройку лучших замыкает Глеб Лутфуллин (97,85).
Фигурное катание. Чемпионат России – 2025, Омск. Мужчины. Короткая программа:
- Марк Кондратюк — 105,04 балла.
- Пётр Гуменник — 102,65.
- Глеб Лутфуллин — 97,85.
- Дмитрий Алиев — 97,78.
- Роман Савосин — 97,56.
- Владислав Дикиджи — 96,28.
Стоит отметить, что чемпион России 2024 года Евгений Семененко по итогам КП в Омске идёт на девятом месте. Его прокат судьи оценили в 90,93 балла.
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