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Марк Кондратюк захватил лидерство на чемпионате России — 2025 после КП, Семененко идёт 9-м

Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк захватил лидерство на чемпионате России – 2025 по итогам короткой программы. Соревнования проходят на «G-Drive Арене» в Омске.

Судьи оценили прокат Кондратюка в высокие 105,04 балла, Марк чисто исполнил четверной лутц, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Вторым идёт Пётр Гуменник (102,65). Тройку лучших замыкает Глеб Лутфуллин (97,85).

Фигурное катание. Чемпионат России – 2025, Омск. Мужчины. Короткая программа:

Марк Кондратюк — 105,04 балла. Пётр Гуменник — 102,65. Глеб Лутфуллин — 97,85. Дмитрий Алиев — 97,78. Роман Савосин — 97,56. Владислав Дикиджи — 96,28.

Стоит отметить, что чемпион России 2024 года Евгений Семененко по итогам КП в Омске идёт на девятом месте. Его прокат судьи оценили в 90,93 балла.