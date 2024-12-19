Марк Кондратюк рассказал, что его особенно порадовало по итогам КП на чемпионате России

Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал успешное выступление в короткой программе на чемпионате России – 2025, который проходит в Омске. Судьи оценили прокат Кондратюка в высокие 105,04 балла (первое место), Марк чисто исполнил четверной лутц, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

«Я буду максимально краток. Я рад, что сегодня всё получилось достойно. Особенно порадовало то, что прокат выдался эмоциональным. Поэтому в конкретном плане он лучший в этом сезоне. Ну и исполнение элементов тоже было на достойном уровне.

Выбор музыки? Первое: это не всегда и чаще всего не мой личный выбор. Это коллективное решение вместе с тренерами, с постановщиком. Почему всегда резкая и танцевальная? Ну все люди разные.

Качество льда? Каждый лёд немножко отличается. Для этого есть тренировки утром, чтобы проверить какие-то моменты, чтобы к прокатам чувствовать комфорт», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.