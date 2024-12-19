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Пётр Гуменник раскрыл, как проходят его консультации с Рафаэлем Арутюняном

Пётр Гуменник раскрыл, как проходят его консультации с Рафаэлем Арутюняном
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Серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России Пётр Гуменник прокомментировал своё второе место (102,65 балла) по итогам короткой программы на ЧР-2025 в Омске.

«Доволен прыжками своими, по второй оценке тоже хорошо получилось прокатать. В целом неплохо.

Консультации с Рафаэлем Арутюняном? В последнее время консультировались довольно часто, работали технически над прыжками. Над флипом, над сальховом, над лутцем. Это происходит по видео. Разница во времени присутствует, часов 12. Я уже привык не спать ночью, если учёба, тренировки утренние, режим у меня довольно специфический. У нас работа в асинхронном режиме ведётся, отправляю запись, а потом мы разговариваем по видеозвонку из дома.

Как Омск и атмосфера на чемпионате? Успел немного прогуляться, прошёлся туда-сюда в поисках «Пятёрочки», увидел много храмов, соборов, город украсили к Новому году.

Я давно готовился к разным режимам, несложно было привыкнуть к тому, что я не выспался. К тому, что соревнования проводятся в разных местах, я уже привык. Это хорошая возможность для зрителей из разных городов посмотреть на фигурное катание», — передаёт слова Гуменника с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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