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Стало известно, сколько человек посетили первый день ЧР по фигурному катанию в Омске

Стало известно, сколько человек посетили первый день ЧР по фигурному катанию в Омске
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Первый день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию в Омске посетили 8 670 человек, передаёт информацию от организаторов соревнований корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, ЧР-2025 проходит на «G-Drive Арене», вместимость которой составляет 12 тыс. зрителей.

В первый день чемпионата России прошли следующие соревнования:

Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 85,62 балла.
  2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 83,96.
  3. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,55.

Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
  2. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
  3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.

Мужчины. Короткая программа:

  1. Марк Кондратюк — 105,04 балла.
  2. Пётр Гуменник — 102,65.
  3. Глеб Лутфуллин — 97,85.
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