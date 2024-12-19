Стало известно, сколько человек посетили первый день ЧР по фигурному катанию в Омске
Первый день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию в Омске посетили 8 670 человек, передаёт информацию от организаторов соревнований корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, ЧР-2025 проходит на «G-Drive Арене», вместимость которой составляет 12 тыс. зрителей.
В первый день чемпионата России прошли следующие соревнования:
Танцы на льду. Ритм-танец:
- Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 85,62 балла.
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 83,96.
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,55.
Спортивные пары. Короткая программа:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.
Мужчины. Короткая программа:
- Марк Кондратюк — 105,04 балла.
- Пётр Гуменник — 102,65.
- Глеб Лутфуллин — 97,85.
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