Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты первого дня
19 декабря прошёл первый соревновательный день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Чемпионат России – 2025, Омск. 1-й день
Танцы на льду. Ритм-танец:
- Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 85,62 балла.
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 83,96.
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,55.
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 81,53.
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 79,72.
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 79,34.
Спортивные пары. Короткая программа:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,52.
- Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 71,30.
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 68,71.
Мужчины. Короткая программа:
- Марк Кондратюк — 105,04 балла.
- Пётр Гуменник — 102,65.
- Глеб Лутфуллин — 97,85.
- Дмитрий Алиев — 97,78.
- Роман Савосин — 97,56.
- Владислав Дикиджи — 96,28.
Комментарии