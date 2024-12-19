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Чемпионат России по фигурному катанию 2025 в Омске: результаты, 19 декабря 2024 года

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию в Омске: результаты первого дня
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19 декабря прошёл первый соревновательный день чемпионата России – 2025 по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2025, Омск. 1-й день

Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 85,62 балла.
  2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 83,96.
  3. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,55.
  4. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 81,53.
  5. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 79,72.
  6. Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 79,34.

Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 82,95 балла.
  2. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 74,14.
  3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 73,40.
  4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,52.
  5. Ясмина Кадырова и Илья Миронов — 71,30.
  6. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 68,71.

Мужчины. Короткая программа:

  1. Марк Кондратюк — 105,04 балла.
  2. Пётр Гуменник — 102,65.
  3. Глеб Лутфуллин — 97,85.
  4. Дмитрий Алиев — 97,78.
  5. Роман Савосин — 97,56.
  6. Владислав Дикиджи — 96,28.
Календарь ЧР-2025 по фигурному катанию
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