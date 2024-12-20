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ЧР по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 20 декабря 2024 года

ЧР по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 20 декабря 2024 года
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Сегодня, 20 декабря, состоится второй день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня пройдёт три старта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Расписание 19 декабря, время московское

  • 10:30. Танцы на льду. Произвольный танец
  • 13:35. Спортивные пары. Произвольная программа
  • 15:25. Женщины. Короткая программа

Напомним, в первый день соревнований Александра Степанова и Иван Букин (Москва) стали лучшими в ритм-танце (85,62 балла), Анастасия Мишина и Александр Галлямов первенствовали в короткой программе спортивных пар (82,95 балла), а Марк Кондратюк выиграл короткую программу у мужчин (105,04 балла).

Чемпионат России проходит в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. В рамках программы турнира будут разыграны четыре комплекта наград. В соревнованиях принимают участие по 18 одиночников и одиночниц, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

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