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Пара Жулина снялась с произвольного танца на чемпионате России — 2024

Пара Жулина снялась с произвольного танца на чемпионате России — 2024
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Подопечные Александра Жулина фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв снялись с произвольной программы чемпионата России — 2024 в Омске. Танцевальный дуэт пропал из списков на официальном табло. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

По итогам короткой программы спортсмены заняли последнее, 15-е место, получив от судей 68,15 балла.

Напомним, победителем по итогам ритм-танца стал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Они набрали 85,62 балла за выступление. Второе место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с 83,96 балла в активе. Тройку призёров замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).

Календарь ЧР-2024 по фигурному катанию
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