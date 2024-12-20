Александра Степанова и Иван Букин стали четырёхкратными чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали первыми по итогам произвольного танца на чемпионате России — 2024 в Омске. Танцевальный дуэт набрал в сумме программ 215,96 балла. Это их четвёртое золото в карьере.

Второе место досталось Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину (209,01 балла), тройку призёров замкнул тандем Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного (208,56).

Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Танцы на льду. Произвольный танец:

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла.

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01.

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56.

4. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 202,76.

4. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 200,81.

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