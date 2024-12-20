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Александра Степанова и Иван Букин стали четырёхкратными чемпионами России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин стали четырёхкратными чемпионами России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали первыми по итогам произвольного танца на чемпионате России — 2024 в Омске. Танцевальный дуэт набрал в сумме программ 215,96 балла. Это их четвёртое золото в карьере.

Второе место досталось Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину (209,01 балла), тройку призёров замкнул тандем Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного (208,56).

Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Танцы на льду. Произвольный танец:

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 215,96 балла.
2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,01.
3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 208,56.
4. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 202,76.
4. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 200,81.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2024, пятница. 10:30 МСК
Окончено

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких спортсменов страны, которые сумели заявить о себе.

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