«Пусть только попробовали бы нас не допустить». Тарасова — о квалификации к ОИ-2026

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев допустить российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

«Я была уверена, что нас допустят. Кому подарок? Нам? Ну понятно. Но так должно быть. Непонятно, почему так мало бились за это. Пусть только попробовали нас не допустить, что бы у них там получилось?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Напомним, в ведение ISU входят фигурное катание, шорт‑трек, конькобежный спорт. Российские спортсмены отстранены от международных стартов с 2022 года.