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Российские спортсмены не допущены до квалификации на ОИ-2026 в командных видах — ISU

Российские спортсмены не допущены до квалификации на ОИ-2026 в командных видах — ISU
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Российские спортсмены не смогут выступить в командных видах на зимней Олимпиаде-2026. Такие данные следуют из документа Международного союза конькобежцев (ISU). Сегодня, 20 декабря, стало известно о допуске россиян и белорусов к участию в олимпийском квалификационном турнире.

На соревнованиях по фигурному катанию, которые пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года, можно будет получить лицензию только в индивидуальных видах.

Совет организации предложил перенять опыт МОК в части выступления российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе и распространить его на Игры 2026 года в Милане (Италия). Для этого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года.

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