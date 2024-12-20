Россия сможет выставить на квалификацию к ОИ-2026 только по одному спортсмену — ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до участия в олимпийском квалификационном турнире только по одному спортсмену у мужчин и женщин. Такие сведения следуют из документа на официальном сайте организации.

Уточняется, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в турнире не позднее 28 февраля 2025 года. Они также могут предусмотреть по одному запасному мужчине и одной женщине.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.