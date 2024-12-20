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Спортсмены из России должны будут заполнить особую декларацию перед отбором на ОИ-2026

Спортсмены из России должны будут заполнить особую декларацию перед отбором на ОИ-2026
Анастасия Мишина
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Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл список документов, которые обязательны к заполнению нейтральными атлетами для допуска к олимпийскому квалификационному турниру. Такие данные следуют из документа на официальном сайте организации.

«Номинированные спортсмены и обслуживающий их персонал должны заполнить форму самодекларации, внеся туда основную личную информацию, данные об учётных записях в социальных сетях, а также подтвердив своё согласие и приняв условия участия в качестве нейтральных атлетов (AIN)», — указано в тексте документа.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.

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