ISU объявил критерии отбора фигуристов к квалификации ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал критерии отбора российских фигуристов для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Квалификационный турнир пройдёт в сентябре 2025 года в Пекине.

Материалы по теме Официально ISU допустил российских спортсменов до квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать участников квалификационного турнира в феврале 2025 года. Среди спортсменов должны быть те участники, которые соответствуют названным критериям, — для этого будет проведена специальная проверка, которая будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого ISU.

Среди критериев следующие: