ISU объявил критерии отбора фигуристов к квалификации ОИ
Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал критерии отбора российских фигуристов для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Квалификационный турнир пройдёт в сентябре 2025 года в Пекине.
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать участников квалификационного турнира в феврале 2025 года. Среди спортсменов должны быть те участники, которые соответствуют названным критериям, — для этого будет проведена специальная проверка, которая будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого ISU.
Среди критериев следующие:
- спортсмены должны иметь российский паспорт до даты принятия экстренного решения Совета от 1 марта 2022 года;
- фигуристы и персонал не должны быть связаны с любыми лицами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил;
- спортсмены должны согласиться полностью выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны.
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