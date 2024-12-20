ISU не допустит до квалификации ОИ россиян, как-либо поддержавших СВО

Международный союз конькобежцев (ISU) допустит до квалификации на Олимпийские игры только тех российских спортсменов, которые не были замечены в поддержке СВО. Такие сведения следуют из документа на официальном сайте организации.

Отмечается, что ни один спортсмен, активно поддерживающий специальную военную операцию или состоящий на контракте с российскими или белорусскими властями, не должен быть допущен до ОИ-2026. Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.