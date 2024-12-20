ISU запретил использование флага и гимна России на квалификации к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил появление и вывешивание флагов России и Беларуси на олимпийских квалификационных турнирах к Играм-2026 в Милане (Италия). Об этом стало известно из текста документа на сайте организации.

Там добавили, что вместо национального символов будет использоваться флаг ISU. Также на олимпийской квалификации запрещено воспроизведение государственных гимнов России и Беларуси. Вместо них в честь спортсменов будет звучать гимн Союза конькобежцев.

Под запрет попало и использование любых цветов, аббревиатур, названий стран, которые так или иначе будут связаны с Россией и Беларусью. Привычные аббревиатуры RUS и BLR будут заменены на AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря.