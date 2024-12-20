Глава Союза конькобежцев России отреагировал на допуск россиян к олимпийской квалификации

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев отреагировал на допуск российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Конечно, допуск россиян к участию в олимпийской квалификации — позитивная новость. Мы изучаем документы, все комментарии будут позже», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на Олимпийские игры — 2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.