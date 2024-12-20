Российских спортсменов включат в пул тестирования ITA перед квалификацией на ОИ-2026

Российских спортсменов, которые будут заявлены на олимпийские квалификационные соревнования, включат в пул допинг-тестирования. Такие данные указаны в тексте документа, который появился на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены будут находиться под наблюдением Международной антидопинговой ассоциации (ITA) с 1 февраля 2025 года и не позднее 28 февраля. Под внимание попадут не только допинг-тесты, но и биологический паспорт спортсменов и их местонахождение до начала стартов. Отбор проб будет происходить сотрудниками допинг-контроля из зарубежных стран, а их анализ на себя возьмут лаборатории, аккредитованные ВАДА. Уточняется, что вспомогательный персонал не должен быть связан с каким-либо спортсменом, который уже отбывает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Вспомогательный персонал также должен передавать сведения о своём местонахождении.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря.