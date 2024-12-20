Стало известно, в какой форме россияне смогут принять участие в олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, в какой форме российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в олимпийском квалификационном турнире.

«Униформа (соревновательная, разминочная, официальная, церемониальная или повседневная) вместе с любыми личными вещами, оборудованием и аксессуарами должны быть однотонными, одного цвета для всех спортсменов. Их необходимо представить в ISU для предварительного утверждения. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться в отсутствии национальных флагов, национальных цветов, идентификации страны или военной символики», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.