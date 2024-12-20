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«Первые мысли? Ура!» Миронова и Устенко — о допуске россиян к отбору ОИ

«Первые мысли? Ура!» Миронова и Устенко — о допуске россиян к отбору ОИ
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Фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Миронова и Евгений Устенко отреагировали на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Миронова. Эмоций нет, всё осталось на льду. Финал года напряжённый и тяжёлый. Допуск до квалификации на Олимпиаду? Мы очень рады, обсуждали это после интервью.

Устенко. Сложно сказать, чем запомнился ЧР, наверное, сейчас он помнится тем, что надо было 20 минут после проката, а хотелось полежать в раздевалке. Ещё он запомнится тем, что я попытался у Максима Транькова отнять работу. Первые мысли после новостей? Ура! — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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