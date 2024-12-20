Сихарулидзе — о допуске к квалификации ОИ: мы рады, будем готовиться

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал новость о допуске российских фигуристов к квалификации ОИ-2026.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

«Наши спортсмены в сентябре будут участвовать в отборочных соревнованиях в Пекине для участия в Олимпийских играх в Милане 2026 года. Мы рады, что мировая спортивная жизнь продолжается. Будем готовиться, как и прежде, быть одними из лидеров в мировом фигурном катании. Сезон теперь только начинается. Мы обязательно обсудим с тренерами, федерацией и всем дадим знать, как будет проходить отбор. Новость свежая, надо всё принять и изучить, чтобы принять взвешенное решение», — сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл список документов, которые обязательны к заполнению нейтральными атлетами для допуска к олимпийскому квалификационному турниру. Спортсмены и обслуживающий персонал должны будут заполнить форму самодекларации, внеся туда основную личную информацию, данные об учётных записях в социальных сетях, а также подтвердив своё согласие и приняв условия участия в качестве нейтральных атлетов (AIN).