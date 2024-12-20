Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Коган — о решении ISU: рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути

Коган — о решении ISU: рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Мы рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути. Думаю, что мы сможем показать результаты на отборочных соревнованиях в Пекине и попасть на Олимпиаду. Давайте болеть за российских фигуристов и победу российского спорта», — сказал Коган в эфире Первого канала.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.

Материалы по теме
ISU не допустит до квалификации ОИ россиян, как-либо поддержавших СВО
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android