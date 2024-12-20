Коган — о решении ISU: рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Мы рады поздравить всех российских фигуристов с началом этого пути. Думаю, что мы сможем показать результаты на отборочных соревнованиях в Пекине и попасть на Олимпиаду. Давайте болеть за российских фигуристов и победу российского спорта», — сказал Коган в эфире Первого канала.

О решении допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на ОИ-2026 стало известно сегодня, 20 декабря. До этого они не могли выступить на международных стартах с 2022 года даже в нейтральном статусе.