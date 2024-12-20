«Не может не радовать». Пасечник и Чиризано — о допуске россиян до квалификации на ОИ-2026

Российские фигуристы, танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, отреагировали на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Чиризано. Прокат принёс нам удовольствие, но было тяжело.

Пасечник. Было сухо – горло пересохло, дышать было тяжело, но доехали, боролись, как могли. Проделали колоссальную работу, чтобы улучшиться, довольны результатом, готовы двигаться дальше.

Чиризано. Новости от ISU? Это здорово, что есть продвижение по этому вопросу, не может не радовать.

Пасечник. Но больше мы ничего не знаем, поэтому ничего не можем сказать. Но шанс есть, это радует, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.